Konec zahrádek ve Žďáru. Město tam postaví byty
8. 10. 2026 17:30 Domácí
Ve Žďáru nad Sázavou má na místě šedesáti dlouholetých zahrádek vyrůst nová obytná čtvrť Lučiny s bytovými i řadovými domy. Zahrádkáři se rušení kolonie brání a odmítají i radnicí nabízené náhradní pozemky na druhém konci města, stavba však začne až za několik let.
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