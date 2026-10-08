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Konec zahrádek ve Žďáru. Město tam postaví byty

Domácí
Ve Žďáru nad Sázavou má na místě šedesáti dlouholetých zahrádek vyrůst nová obytná čtvrť Lučiny s bytovými i řadovými domy. Zahrádkáři se rušení kolonie brání a odmítají i radnicí nabízené náhradní pozemky na druhém konci města, stavba však začne až za několik let.
video: iDNES.tv
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