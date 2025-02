VIDEO: Komunistka Konečná chválila Trumpa i Fica. Rusko není hrozba, tvrdí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Petr Fiala se chová jako dítě, kritizovala premiéra europoslankyně Kateřina Konečná. Podle ní by se měl aktivněji podílet na jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou. Naopak ocenila slovenského premiéra Roberta Fica za to, že letěl do USA na sjezd konzervativců a setkal se s Elonem Muskem.

video: CNN Prima News