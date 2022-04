VIDEO: Konečně první téměř plošný návrh, řekl Babiš o plánu vlády dát 5 tisíc na dítě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Konečně první téměř plošný návrh, řekl Babiš o plánu vlády dát 5 tisíc na dítě

Politici ANO komentovali na tiskové konferenci po jednání stínové vlády opozičního hnutí plán vlády Petra Fialy poskytnout jednorázový příspěvek 5 tisíc korun na děti do 18 let pro rodiny s čistým ročním příjmem do milionu korun.

video: PSP ČR