I kdyby zítra na Ukrajině zavládl mír, nebude to znamenat, že Rusko opustilo své imperiální ambice, řekl Řehka

Náčelník generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka varoval na konferenci před ambicemi agresivního Ruska, které válčí na sousední Ukrajině.
