Senátorka Němcová po 32 letech končí ve veřejné službě

Domácí
Senátorka Miroslava Němcová na volebním kongresu občanských demonstrantů oznámila, že po 32 letech skončí ve veřejné službě. Oznámila, že už nebude na podzim obhajovat mandát. Dříve byla i předsedkyní Poslanecké sněmovny.
video: ODS
