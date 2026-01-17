Novým šéfem ODS je exministr Martin Kupka
17. 1. 2026 15:20 Domácí
Občanští demokraté na kongresu v pražských Vysočanech zvolili nového předsedu. Je jím exministr dopravy Martin Kupka, který porazil v prvním kole Radima Ivana z Ostravy. „SPOLU rozvíjet nebudeme,“ řekl Kupka při grilování kandidátů na předsedu. Měl i podporu bývalého premiéra Petra Fialy, který po dvanácti letech skončil v čele ODS a byl i lídrem koalice SPOLU.
