Konopné kapky, masti nebo oleje, které lidé používají k alternativní léčbě, se možná brzy ocitnou na seznamu zakázaných narkotik, a to i přes to, že mnohdy neobsahují prakticky žádné THC, které má omamné účinky. Bruselským úředníkům se totiž znelíbil zcela neškodný kanabinoid CBD. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Voboři to komentoval slovy: To už rovnou mohou zakázat zelený čaj i kávu!

