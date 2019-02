VIDEO: Kontroly hovězího masa z Polska budou pokračovat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kontroly hovězího masa z Polska budou pokračovat

V mimořádných kontrolách dovozu hovězího masa z Polska budou dozorčí orgány nadále pokračovat. Ministr zemědělství Miroslav Toman by byl ochotný přísná opatření zrušit až po tom, co by Polsko udělalo potřebné kroky k odstranění problémů.

video: ČTK