Kopance, šlapání, hra na bitku. Děti ve školce napadly čtyřletého chlapce
17. 9. 2026 13:36 Domácí
Několik dětí napadlo na zahradě mateřské školy v Dubňanech na Hodonínsku čtyřletého chlapce. Podle videa zachycujícího incident do něj kopaly, šlapaly po něm a při útoku se střídaly. Video vzniklo náhodou, když žena z okolí zaslechla dětský křik. Rodiče chlapce mají lékařské zprávy. Případem se zabývá vedení školky i policie.
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