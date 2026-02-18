Kopec Barák u Vizovic je v zimě nebezpečnou pastí pro řidiče
18. 2. 2026 14:54 Domácí
V zimě neudržovaná silnice třetí třídy vedoucí přes kopec Barák mezi Vizovicemi a Loučkou je od podzimu do jara pastí na řidiče. Silničáři ji v úterý museli opět zcela uzavřít na neurčito. Během jednoho dne tam totiž uvízl ráno velký zájezdový autobus a večer ve druhém směru kamion s přívěsem, k němuž se nemohlo dostat ani vyprošťovací vozidlo, které pro něj jelo.
00:46
