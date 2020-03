VIDEO: Vláda poslala celé Česko do karantény. Potrvá nejméně týden Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda poslala celé Česko do karantény. Potrvá nejméně týden

Celá Česká republika bude v karanténě. Vláda ji vyhlásila s účinností od půlnoci z neděle na pondělí a s platností do 24. března do šesté hodiny ranní. Karanténa znamená zákaz volného pohybu na území celé České republiky s výjimkou cesty do zaměstnání či k výkonu podnikatelské činnosti.

video: ČTK