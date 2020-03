VIDEO: Premiér by měl mít vedle sebe tlumočníka do znakové řeči, říká Linda Hudson Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Premiér by měl mít vedle sebe tlumočníka do znakové řeči, říká Linda Hudson

Veřejnoprávní televize teď častěji než jindy nabízí překlad zpravodajství do znakového jazyka. „Neslyšící mají v této těžké době strach,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Linda Hudson z Centra zprostředkování tlumočení neslyšících. „Neslyšící potřebují informace. Proto je důležité, aby se tlumočilo co nejvíce,“ dodává s tím, že by bylo dobré, aby vedle sebe měli premiér i ministři na tiskových konferencích tlumočníka.

video: iDNES.cz