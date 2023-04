VIDEO: Kostel otevřeli po více než padesáti letech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kostel Nejsvětější Trojice v Českých Budějovicích naposledy přivítal návštěvníky při mši v roce 1971. Od té doby sem lidé nemohli. To se však letos změní. Národní památkový ústav a jeho oddělení v Českých Budějovicích kostelík a bývalý špitál dva roky kompletně rekonstruovalo. Turisté se tak mohou podívat do opravené kaple či do malého muzea odkazující k historii kostela i bývalého špitálku.

video: iDNES.tv