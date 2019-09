VIDEO: Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Tři sta let uplynulo od momentu, kdy architekt Jan Blažej Santini-Aichel začal stavět poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře v dnešním Žďáře nad Sázavou. A letos to bude 25 let od doby, kdy se tato stavba dostala na seznam světového dědictví UNESCO. Obě výročí si Žďár o víkendu připomene.

video: Visit Czech Republic