Koupací křeslo, které testují v domově pro seniory v Chotěboři

Z dvaceti let v Evropské unii dokázal Kraj Vysočina vytěžit mnoho. Do kraje proudily miliardy korun. Peníze šly zejména do budování nových nebo oprav stávajících silnic. Pomohly ale také ráznému posunu úrovně zdravotnictví nebo školství. Podpořeno bylo 9555 projektů. Ne všechny se ale úplně zdařily.

video: společnost SeneCura