Jen dva týdny bylo letos otevřené přírodní koupaliště v Oseku na Teplicku. Zavřelo se kvůli výskytu sinic. Za špatnou kvalitu vody nejspíš může to, že bylo město, správce koupaliště, koncem loňského roku nuceno přestat používat přilehlou čističku vody. Do přírodních koupališť se totiž nesmí aplikovat chemie. V Oseku to přitom dělali skoro dvacet let.

