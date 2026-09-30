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Vojta Kotek uspořádal na své farmě trhy a představil druhou sérii seriálu

Domácí
Startuje druhá série Farmy Vojty Kotka. Tentokráte už farmaření Vojty Kotka posunulo hodně kupředu.
video: iDNES.tv
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