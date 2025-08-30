Kozmické ptačí louky lákají čím dál víc živočichů

Za více než deset let existence Kozmické ptačí louky lákají čím dál více živočichů. Každoroční pozorování a statistiky ukazují, že biotop aktuálně navštíví až tři tisíce ptáků zhruba stovky druhů. Ač jde především o ptačí oblast, vyskytují se tam všechny volně žijící druhy od hmyzu přes ryby, obojživelníky a ptáky až po savce včetně takzvaných velkých spásačů - exmoorkých pony i skotského náhorního skotu. A v návaznosti na to biotop láká i výzkumníky, například ti z Jihočeské univerzity tam právě řeší vliv pastvin na rozvoj hmyzu.Sdílet video na FB