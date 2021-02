VIDEO: Kradené pracovní stroje ukryli v lese a maskovali stromy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kradené pracovní stroje ukryli v lese a maskovali stromy

Krajští kriminalisté zadrželi pětici mužů. Ti se zaměřovali na krádeže vozidel, a to nejen osobních, ale i nákladních, a co není příliš časté, nebáli se ani tak nepřehlédnutelných vozů, jakými jsou různé pracovní stroje. V čem byli ale muži výjimeční a s čím se kriminalisté jen tak nesetkávají, bylo „zneviditelnění“ odcizených pracovních strojů, například bagrů. Pokud totiž neměli okamžitý „odbyt“ pro tyto velké stroje, převezli je do lesů v okolí Prahy a následně vynaložili nemalé úsilí k jejich ukrytí. Aby nebudili velkou pozornost, zaházeli bagry výrazné nejen barvou, ale i velikostí, větvemi a stromy.

video: iDNES.tv