VIDEO: Kraj chystá investici do areálu ve Svatošských skalách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kraj chystá investici do areálu ve Svatošských skalách

Až do roku 2026 může stávající provozovatel areálu ve Svatošských skalách, kterým je společnost Svatošky - dětský ráj, počítat s nájemní smlouvou od kraje. Do posledního dne roku 2026 chce kraj jako vlastník areálu dokončit avizovanou investici do infrastruktury.

video: iDNES.tv