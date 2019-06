VIDEO: Rychlodráha povede mezi Karvinou, Havířovem a Ostravou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Krajský úřad začal připravovat tramvajovou rychlodráhu mezi Karvinou, Havířovem a Ostravou, přičemž do roku by chtěl znát varianty trasy a financování. „Postupem času se ukazuje, že to nemusí být tak nereálná věc, jak se ještě před nedávnem zdálo,“ konstatoval náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka (ODS).

video: ODS MSK