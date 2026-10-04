Králičí hop v Bohdalově na Vysočině
4. 10. 2026 19:40 Domácí
Z tělocvičny v Bohdalově na Žďársku se o víkendu chvílemi ozývá hlasité mlaskání. Po kobercích na parketách běhají dívky, vedle kterých na vodítkách poskakují huňatí králíci. Nezasvěcený by po jistou dobu nemohl poznat, zda mlaskání vyluzují dívky nebo králíci. „Na králíky mlaskáme my, tím je povzbuzujeme ke skoku,“ směje se Věra Prombergerová. Spolku s týmem pomocnic zde organizuje předváděcí akci králičího hopu, moderního sportu, v němž ve čtyřech disciplínách závodí člověk - vodič - s králíkem.
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Králičí hop v Bohdalově na Vysočině
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