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Pár sekund a červená. Lidi na přechodech stresují krátké intervaly

Domácí
Jeden z nejrušnějších přechodů v Praze. Od Lékařského domu ke stanici metra na I. P. Pavlova přechází rušnou ulici tisíce lidí denně. Od okamžiku, kdy se jim na semaforu rozsvítí zelená, mají na přejití široké silnice devět sekund, pak naskočí červená. Mnoha chodcům to rozhodně nestačí.
video: iDNES.tv
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