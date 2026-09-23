Pár sekund a červená. Lidi na přechodech stresují krátké intervaly
23. 9. 2026 11:46 Domácí
Jeden z nejrušnějších přechodů v Praze. Od Lékařského domu ke stanici metra na I. P. Pavlova přechází rušnou ulici tisíce lidí denně. Od okamžiku, kdy se jim na semaforu rozsvítí zelená, mají na přejití široké silnice devět sekund, pak naskočí červená. Mnoha chodcům to rozhodně nestačí.
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