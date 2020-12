VIDEO: Opilý mladík strážníkům neutekl, tak jim aspon vynadal Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opilý mladík strážníkům neutekl, tak jim aspon vynadal

Skupinka mladých lidí si dala dostaveníčko s alkoholem na lavičkách v parku U Čeňku v Praze. Jakmile spatřili uniformy strážníků stačili, až na jednoho, všichni vzít „nohy na ramena“,. Vedle mladíka viditelně zmoženého alkoholem se povalovala láhev vodky a plechovky s míchaným nápojem piva a tequilly. Provést dechovou zkoušku se strážníkům u 17letého mladíka opakovaně nepovedlo, nebylo možné ji u něj vůbec dokončit. Problém nastal také při zjišťování kontaktu na zákonné zástupce. Další hlídka proto vyjela do jeho bydliště a přivezla na místo matku. Pubescent neustále dorážel na přítomné strážníky, neovládal se a hlas zvýšil také na svou mámu. Jeho agresivita gradovala. Do strážníků se snažil strkat, nadával jim, jejich výzvy ignoroval, sníženou motoriku ovládal čím dál méně. Hrozilo napadení hlídky, nebo jeho zranění. Za pomoci páky ho jeden člen hlídky svedl na zem a následně mu nasadil pouta. Přivolaní záchranáři rozhodli o jeho převozu do nemocnice, o asistenci požádali strážníky. V sanitce se podařilo u mladíka provést dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem 2,14 promile. Chování mladíka bylo oznámeno na odbor sociálně právní ochrany dětí. Následně bylo zjištěno, že dotyčný má již přidělenou sociální kurátorku.

video: MP Praha