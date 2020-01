VIDEO: Útočník skopl muže na eskalátor v metru. Policie hledá napadeného Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V souvislosti s incidentem, který se stal v polovině srpna minulého roku ve stanici metra Vysočanská v Praze 9, hledají kriminalisté napadeného muže. Do konfliktu s útočníkem se dostal nedlouho před půlnocí, když se zastal ženy, kterou agresor verbálně napadal. Tomu se to však nelíbilo, a tak otočil zlost k poškozenému. Kopem ho srazil k zemi, a v napadání i nadále pokračoval. Opakovanými údery a kopy útočil na poškozeného jedoucího na eskalátorech i přesto, že mu v tom ostatní bránili. Kriminalisté agresora, který má podobných útoků na svědomí více, již zadrželi. Nicméně by k dané věci ocenili také svědectví poškozeného. Část útoku i tvář poškozeného zaznamenaly bezpečnostní kamery uvnitř prostor podzemky.

video: Policie ČR