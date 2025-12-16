Čeští policisté rozkryli podvodná call centra na Ukrajině
Čeští kriminalisté spolu se zahraničními policisty při dvou operacích zastavili činnost čtyř call center na Ukrajině, která podle nich podvodně připravila Čechy i další Evropany o stovky milionů korun. Novinářům to řekl ředitel Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Břetislav Brejcha. V jednom z případů policie obvinila i šest Čechů, doplnil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
