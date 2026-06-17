Křišťálová dokonalost. V Moseru vyrábějí ceny pro hvězdy filmového plátna
17. 6. 2026 11:28 Domácí
PER: S tradičním důrazem na maximální kvalitu a čistotu vznikají v dílnách mistrů sklářů karlovarské sklárny Moser ceny pro 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Zároveň vyrobili unikátní vázu, která připomíná 90. narozeniny, jež by letos oslavil Václav Havel. Její dražba pomůže dobré věci.
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