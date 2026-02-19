Křišťálový lustr z hejnického chrámu po 170 letech opravují
Váží téměř půl tuny, pět metrů má na výšku a tři na šířku. Historický křišťálový lustr z hejnického chrámu Navštívení Panny Marie se po více než 170 letech dočkal své první kompletní renovace. Starají se o ni ve společnosti Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově.
