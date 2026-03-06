Nasprejované symboly mizí z Mariánského sloupu v Praze

Domácí
Neznámý pachatel posprejoval v noci na čtvrtek tři sloupky z ohrazení mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí. Na jeden vyobrazil kříž, na druhý rovnítko a na třetí hákový kříž. Po vandalovi pátrají policisté. V pátek odpoledne je pracovníci odborné firmy přišli odstranit.
