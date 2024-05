VIDEO: Křižovatka u Brodu děsí řidiče Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdo jezdí s nákladním autem mezi Havlíčkovým Brodem a Přibyslaví, to místo v Pohledu dobře zná. Pro některé řidiče je to doslova noční můra. Silnice I/19 tu zatáčí mezi domy do pravého úhlu. A právě tuto křižovatku čeká radikální proměna. Stavební práce začnou tento týden a neobejdou se bez uzavírky.

video: iDNES.tv