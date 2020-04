VIDEO: Krizový štáb chce prodloužit nouzový stav o 30 dní, řekl Hamáček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Krizový štáb chce prodloužit nouzový stav o 30 dní, řekl Hamáček

Nyní platí nouzový stav do 11. dubna, tedy do Velikonoc. Podle předsedy Ústředního krizového štábu a ministra vnitra Jana Hamáčka by měl platit ještě o měsíc déle. To však nemá být překážkou pro případné uvolňování některých nynějších omezení.

video: ČTK