První krok Okamury ve funkci: sundal ukrajinskou vlajku z budovy Sněmovny

Domácí
Nový předseda Sněmovny Tomio Okamura si ve čtvrtek převzal kancelář po své předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové a začal úřadovat. Jako jeden z prvních kroků ve funkci nechal z budovy Sněmovny odstranit vlajku Ukrajiny, která nad vchodem visela jako symbol podpory od začátku ruské invaze z února 2022.
video: SPD
