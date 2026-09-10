Krteček za Česko, Rexík za Polsko. Babiš se setkal s Tuskem
10. 9. 2026 20:06 Domácí
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) zveřejnil video se svým polským protějškem Donaldem Tuskem. S Krtečkem a psem Rexíkem v rukou v něm společně odmítli nedávné dezinformace o polských územních nárocích vůči Česku. Tusk následně reakci České republiky ocenil a sledujícím sdělil, že premiéra Babiše pozval na listopadovou návštěvu do Varšavy. „Abych potvrdil naši vzájemnou solidaritu a přátelství,“ dodal.
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