Kruhový objezd u Makra se otevře za 8 dnů, přibyly semafory a zábrany
19. 9. 2025 9:56 Domácí
Se zpožděním čtyř týdnů se řidičům otevře v sobotu 27. září časně ráno přestavěný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. Vjezdy a průjezd po něm budou řídit semafory, přejíždění mezi pruhy přímo na kruháči už nebude možné, znemožní to plastové zábrany. Řidiči tak budou muset najet do správného pruhu ještě před křižovatkou.
01:57
Trailer k dokumentárnímu filmu Ve službě horám
Společnost19. 9. 2025 12:36
00:30
Hlinka je hlupák, ale musíme mu odpustit, vzkázal Masaryk
Domácí19. 9. 2025 12:08
00:38
Vojenský tanker A330MRRT přistává v Ostravě
Technika19. 9. 2025 12:02
00:47
Oktoberfest láme rekordy, ještě ani nezačal
Zahraniční19. 9. 2025 11:56
11:08
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Domácí19. 9. 2025 11:50
00:53
Red Arrows s gripeny prolétly nad Prahou
Technika19. 9. 2025 11:50
01:29
Studenti si na stavbě zkusili práci zedníka, geodeta nebo instalatéra
Domácí19. 9. 2025 11:08
00:50
V Mnichově proběhl Heidifest s Heidi Klumovou
Společnost19. 9. 2025 11:00
01:59
Vrah Vocásek uspěl. Po 38 letech míří na svobodu
Krimi19. 9. 2025 9:52
01:02
Ukrajinci v bojích zajali atleta z Keni
Zahraniční19. 9. 2025 9:28
01:04
Útok dronu na vlastní oči. Rusové útočili na Charkov
Zahraniční19. 9. 2025 8:40
00:42
Pobřeží Kamčatky znovu zasáhlo silné zemětřesení
Zahraniční19. 9. 2025 7:52
00:57
Vrtulník s Trumpem nouzově přistál kvůli závadě
Zahraniční19. 9. 2025 7:40
00:32
Cestující vlakem získají ve Velkém Meziříčí lepší zázemí
Domácí19. 9. 2025 7:30
02:48
Miss Lucie Holíková oznámila těhotenství: Budeme čtyři, přiznala novinku
Společnost19. 9. 2025 0:06
02:16