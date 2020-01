VIDEO: Kryt pod Libercem by odolal atomové bombě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kryt pod Libercem by odolal atomové bombě

Dvěma tisícovkám lidí by zachránil život, pokud by během Studené války na Liberec spadla jaderná bomba. Protiatomový kryt pod Sokolovským náměstím přitom začali hloubit už Němci během druhé světové války, a to na místě, kde původně vznikalo něco zcela odlišného.

video: iDNES.tv