Kubík zvládá vyšetření bez narkózy. Ukázal se ale problém se srdcem
7. 11. 2025 13:16
Malý Kubík z Mrskles na Olomoucku, který trpí vzácným onemocněním cév a kvůli vysokému tlaku mu hrozí infarkt, statečně zvládá na klinice v Bostonu všechna vyšetření. Je to nezbytná příprava na operaci, která je jeho jedinou šancí na normální život. Ačkoliv je rodina při hospitalizaci v jednom kole, stihla si v den volna udělat výlet do tamního parku obdivovat podzimní přírodu a ochočené veverky, které si berou oříšky takřka z ruky.
00:36
