Amerika je sexy, bitcoin je kasino a zlato pojistka, míní investoři

Domácí | Kulatý stůl
Rok 2026 podle expertů nepřinese investorům katastrofu, ale další porci nových příležitostí. „Jeden rok je ale jen kapka v moři,“ řekl u Kulatého stolu iDNES.cz hlavní ekonom investiční platformy Portu Jan Berka. Podle Petra Lajska z Purple Trading budou mít obchodníci „další žně“ a portfolio manažer investiční společnosti FIO David Brzek připomněl, že největší chybou je nezačít a nediverzifikovat.
video: iDNES.tv
