Experti: Čeká nás nejtěžší dekáda v energetice, nevsaďme vše na jedno palivo

Domácí | Kulatý stůl
Česko čeká nejnáročnější energetická přeměna v novodobé historii. Uhlí během příštích deseti let prakticky zmizí, jádro se do té doby zásadně nerozšíří a klíčovou roli převezmou plyn, biometan, vítr, biomasa a chytré využití odpadů. Odborníci u kulatého stolu iDNES.cz se shodli, že energetika musí zůstat pestrá a stabilní – a varují před přestřelenou evropskou regulací i rizikem odlivu průmyslu.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:18

Ruská bloggerka zavřela své dítě do vakuového pytle a vysála vzduch
Zahraniční
8. 12. 2025 10:10
49:18

Experti: Čeká nás nejtěžší dekáda v energetice, nevsaďme vše na jedno palivo
Domácí
8. 12. 2025 10:00
01:08

V Bubenečském tunelu se srazilo osm aut, tvořily se dlouhé kolony
Domácí
8. 12. 2025 9:06
00:49

Thajsko na hranici s Kambodžou zahájilo letecké údery, zemřel thajský voják
Zahraniční
8. 12. 2025 8:26
01:19

Zelenskyj mě zklamal, mírový plán ani nečetl, prohlásil Trump
Zahraniční
8. 12. 2025 7:48
01:30

Dům v Bedřišce bourají, aktivisté na něm nebyli
Domácí
8. 12. 2025 7:28
02:04

Resident Evil Survival Unit - trailer
Lifestyle
8. 12. 2025 0:06
04:04

Teď po čtyřicítce začínám žít a užívat si, říká herečka Vlastina Svátková
Společnost
8. 12. 2025 0:06
01:24

Pumuckel je nejmenší žijící kůň na světě
Zahraniční
7. 12. 2025 22:40
00:26

Krvavé zranění krku si z napadení odnesl muž v Jenštejně
Krimi
7. 12. 2025 19:34
00:29

Německo v dohledné době neuzná samostatnou Palestinu, prohlásil Merz v Izraeli
Zahraniční
7. 12. 2025 17:22
00:44

Skanzen v Rymicích ožil vánočními tradicemi, uvítal stovky návštěvníků
Domácí
7. 12. 2025 16:42
01:23

Babiš Agrofert do zahraničí nepřevede, o daňové příjmy nepřijdeme, řekl Havlíček
Domácí
7. 12. 2025 15:14
01:27

Turkova návštěva na Hradě v ohrožení. Je prakticky upoután na lůžko
Domácí
7. 12. 2025 13:48
00:37

Převzali jsme moc v Beninu, tvrdí skupina vojáků. Armáda však hlásí překazení puče
Zahraniční
7. 12. 2025 11:46
39:52

Z ODS neodcházím, říká Bém, který bude pro Babiše koordinovat drogovou oblast
Rozstřel
7. 12. 2025 10:18
01:23

Při požáru v nočním klubu v Indii zemřelo přes dvacet lidí, oběťmi jsou i turisté
Zahraniční
7. 12. 2025 10:16
01:17

Vysokomýtská knihovna nebude jen půjčovnou knih
Domácí
7. 12. 2025 8:46
00:37

Děti ze školky si přály zvíře. Kráva byla velká, tak mají chundelaté slepičky
Domácí
7. 12. 2025 8:32
02:06

Před 100 lety se Evropa radovala z Locarna. Radost netrvala ani deset let
Technika
7. 12. 2025 8:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.