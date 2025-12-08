Experti: Čeká nás nejtěžší dekáda v energetice, nevsaďme vše na jedno palivo
8. 12. 2025 10:00 Domácí | Kulatý stůl
Česko čeká nejnáročnější energetická přeměna v novodobé historii. Uhlí během příštích deseti let prakticky zmizí, jádro se do té doby zásadně nerozšíří a klíčovou roli převezmou plyn, biometan, vítr, biomasa a chytré využití odpadů. Odborníci u kulatého stolu iDNES.cz se shodli, že energetika musí zůstat pestrá a stabilní – a varují před přestřelenou evropskou regulací i rizikem odlivu průmyslu.
