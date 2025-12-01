Jaká je úroveň sociálních služeb pro seniory v Česku? Debatují hosté Kulatého stolu

Domácí | Kulatý stůl
Česká populace stárne a senioři již dnes tvoří pětinu obyvatel. Jaké podmínky péče o ně Česko nabízí? A do jaké míry je odpovědnost na státu, rodině či soukromém sektoru? Nejen na tyto otázky hledali odpověď hosté Kulatého stolu iDNES.cz – Zdeněk Fiala, ředitel M&A, ESG SeniorCare SICAV, a Ivan Černovský, ředitel sociálních služeb Penta Hospitals.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:55

Při hádce tří mužů v Modřanech došlo i na útok nožem. Po podezřelém policie pátrá
Domácí
1. 12. 2025 10:24
00:16

Volal jsem si s Madurem, potvrdil Trump. Nešlo to dobře ani špatně, mlžil
Zahraniční
1. 12. 2025 10:08
01:18

U vánočního stromu zazpíval Ztracený
Domácí
1. 12. 2025 10:00
52:25

Jaká je úroveň sociálních služeb pro seniory v Česku? Debatují hosté Kulatého stolu
Domácí
1. 12. 2025 10:00
00:49

Plzeňská vánoční tramvaj připomíná chaloupku na kolejích, podívejte se
Domácí
1. 12. 2025 9:44
01:52

V Plzni se rozsvítil vánoční strom
Domácí
1. 12. 2025 9:24
00:47

Do Prahy po železnici pojedeme ještě bezpečněji
Domácí
1. 12. 2025 9:16
00:47

Elizabeth Hurley jako šedesátnice i mladá dívka. Téměř se nemění
Společnost
1. 12. 2025 9:02
01:30

Peugeot představuje auto s hranatým volantem. Polygon Concept má řízení po drátě
Technika
1. 12. 2025 0:06
02:43

Vyzkoušeli jsme Fiat Grande Pandu, stylový hatchback s povědomými tvary
Technika
1. 12. 2025 0:06
04:53

Dolly Buster o reality shows, OnlyFans i těžkém roce: Čas hojí rány, říká ikona erotiky
Společnost
1. 12. 2025 0:06
00:38

Kontroverzní skleněný výtah na Bali čeká demolice
Zahraniční
1. 12. 2025 0:06
01:18

Třetí řada Zrádců potvrzena, hledají se účastníci
Domácí
30. 11. 2025 21:58
00:48

Dvoustátní řešení Izraele a Palestiny je jediné spravedlivé, prohlásil papež
Zahraniční
30. 11. 2025 20:34
01:00

Rubio si pro Ukrajinu přeje konec zabíjení a prosperitu
Zahraniční
30. 11. 2025 20:08
01:23

Čapkova Nevěstka/Dvě děti se vydražila za rekordní sumu
Domácí
30. 11. 2025 18:58
01:07

Fillova Čtenářka se v aukci prodala za 32,4 milionu
Domácí
30. 11. 2025 18:52
00:28

Netanjahu požádal izraelského prezidenta o milost. Je to v zájmu lidu, uvedl
Zahraniční
30. 11. 2025 15:20
01:40

Turkovy kontroverze komplikují jednání, připustil Plaga. Výměna resortů nestačí, míní Dvořák
Domácí
30. 11. 2025 14:40
00:24

„Mlsné holky“ připravují dezert
Domácí
30. 11. 2025 13:36

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.