3D tiskárny jako hudební nástroj. Kunsthalle otevírá netradiční instalaci

Domácí
Kunsthalle otevírá interaktivní instalaci CTRL+Play, která vybízí k hraní na netradiční hudební nástroje – 3D tiskárny. Vznikla ve spolupráci s PrusaLabem, prototypovou dílnou Josefa Průši ze společnosti Prusa Research, přímo pro prostor Kidshalle. To je kreativní místo určené všem, kdo chtějí objevovat současné umění a technologie hravě a zblízka. Instalaci navrhl digitální designér Michael Rosa.
video: Kunsthalle Praha
