Hlasování o nedůvěře vládě bude do voleb. Podpisy pro schůzi opozice má
22. 9. 2026 9:56 Domácí
Podpisy pro žádost o mimořádnou schůzi a vyvolání hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše již podle šéfa ODS Martina Kupky opozice má. „Ještě se poradíme, kdy ho přesně vyvoláme,“ řekl iDNES.cz Kupka. „Do voleb to rozhodně proběhne,“ uvedla šéfka klubu Pirátů Olga Richterová.
01:34
V prvé řadě jde ochranu dětí a samoživitelek, řekla Malá k širšímu trestání neplacení výživného
Domácí22. 9. 2026 12:50
00:34
Muž se 4 promile kličkoval Smiřicemi v autě bez pneumatiky
Krimi22. 9. 2026 12:50
00:36
Vydělává víc než hollywoodské hvězdy. Sophie Rainová prorazila díky OnlyFans
Lifestyle22. 9. 2026 12:38
01:21:43
Potřebujeme metro, padlo v superdebatě brněnských lídrů. Zlatušková zaujala nejvíc
Domácí22. 9. 2026 12:30
00:49
Zdeněk Pohlreich otevřel v Liberci novou pobočku Mama’s Burger
Domácí22. 9. 2026 12:04
01:19
Tramvajový bowling a basketbal. Ve Varšavě se utkali nejlepší řidiči Evropy, vyhrála Praha
Zahraniční22. 9. 2026 12:04
00:51
Útok před školou v Manise zachytily kamery. Policie zadržela patnáctiletého podezřelého
Zahraniční22. 9. 2026 11:50
00:59
Trump si zřídil vlastní televizní kanál, vysílá non-stop
Zahraniční22. 9. 2026 10:10
00:40
Hlasování o nedůvěře vládě bude do voleb. Podpisy pro schůzi opozice má
Domácí22. 9. 2026 9:56
01:11
Tajfun Dujuan zasáhl Japonsko, vodní smršť si vyžádala čtyři mrtvé
Zahraniční22. 9. 2026 9:22
01:02
Noční ruský útok poškodil obytný dům v Kyjevě
Zahraniční22. 9. 2026 9:04
00:54
Krumlov má novou a moderní rehabilitaci
Domácí22. 9. 2026 8:58
00:56
Žďár má nový areál pro pouliční sporty
Domácí22. 9. 2026 8:34
01:38
Lesní hřbitov ve Vejprtech je nově památkou
Domácí22. 9. 2026 6:52
06:18
Cellistka Terezie Kovalová chce být unikátní, o tom svědčí i její netradiční šatník
Společnost22. 9. 2026 0:06
01:49
Otestovali jsme deset levných bluetooth reproduktorů, některé vydrží i hrubší zacházení
00:54