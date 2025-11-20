Kvůli Dukovanům rozšíří silnici u Vladislavi

Nebezpečná a nehodová silnice I/23 mezi Třebíčí a Vladislaví se bude modernizovat. Silničáři ji chtějí rozšířit. Stavba by měla začít přípravami v příštím roce, dokončena bude v roce 2027. Jenže rozšíření nebude jednoduché. Z jižní strany zúženého úseku místy těsně přiléhá železnice, ze severní strany je vysoká skála.
