Od úterního rána dělníci bourají most těsně za Miroticemi na Písecku. Důvodem je stavba nového úseku dálnice D4. Demolice by podle plánu měla skončit ve čtvrtek večer. Nový most bude dokončený příští rok v říjnu.

video: iDNES.tv