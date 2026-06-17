Kyjov chrlí desítky milionů šroubů ročně nejen pro železnici
17. 6. 2026 5:20 Domácí
Šroubárna v Kyjově je největším evropským výrobcem šroubů pro železnici. Vznikají tady nejen pro Česko, ale i další státy evropské i mimoevropské státy. Podnik sídlící v jihomoravském městě vyrábí kovové součástky už více než 75 let.
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