Labutí jezírko čeká rozsáhlá oprava
9. 11. 2026 15:32 Domácí
Liberečané, kteří chodili posedět do Rybářské bašty u zoologické zahrady, odkud měli z terasy výhled na jezero s pelikány, na čas přijdou o své privilegium. Labutí jezírko, nejstarší část Zoo Liberec z roku 1900, je kvůli rozsáhlé rekonstrukci vypuštěné. S pondělním výlovem pomáhali rybářům i pracovníci zoo.
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Labutí jezírko čeká rozsáhlá oprava
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