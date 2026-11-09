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Labutí jezírko čeká rozsáhlá oprava

Domácí
Liberečané, kteří chodili posedět do Rybářské bašty u zoologické zahrady, odkud měli z terasy výhled na jezero s pelikány, na čas přijdou o své privilegium. Labutí jezírko, nejstarší část Zoo Liberec z roku 1900, je kvůli rozsáhlé rekonstrukci vypuštěné. S pondělním výlovem pomáhali rybářům i pracovníci zoo.
video: iDNES.tv
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