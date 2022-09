VIDEO: Svolavatel demonstrace: Když bude potřeba, Putinovi se omluvím Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Svolavatel demonstrace: Když bude potřeba, Putinovi se omluvím

Premiér Petr Fiala označil organizátory sobotní protivládní demonstrace za síly, které se hlásí k proruské orientaci. Na Facebooku to potvrdil i organizátor demonstrace Ladislav Vrabel, který to ale vysvětluje potřebou dovozu plynu, který Rusko do ČR dodává.

video: Facebook/Ladislav Vrabel