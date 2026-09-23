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Stovky lidí čekají ve frontě na lanovku na Petřín, tablo na zastávce mate turisty

Domácí
Zájem o svezení novou petřínskou lanovkou je i druhý den obnoveného provozu extrémní. Ve frontě v dolní stanici na Újezdě stojí stovky lidí, lidé tu čekají desítky minut.
video: Vítězslav Bureš, iDNES.tv
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