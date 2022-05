VIDEO: Laserové paprsky na Karlově mostě oslaví den světla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mezinárodní den světla, který připadá na 16. května, připomene v Praze světelný paprsek. V pátek a v sobotu večer protne oba konce Karlova mostu. Akci připravují pořadatelé festivalu světla Signal společně s výzkumným centrem zaměřeným na laserové technologie ELI Beamlines. Na Karlově mostě festival, který letos slaví deset let, rozsvítil v roce 2013 jednu ze svých prvních instalací. V tiskové zprávě to dnes za festival uvedla Nikola Lörinczová. Festival Signal letos bude od 13. do 16. října.

video: iDNES.tv