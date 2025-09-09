Třetí vítězkou Ceny Medy Mládkové se stala sochařka Dagmar Šubrtová

Třetí laureátkou Ceny Medy Mládkové určené současným výtvarným umělcům se stala sochařka Dagmar Šubrtová. Cenu v pondělí vyhlásili v pražském Museu Kampa. Cena vznikla předloni u příležitosti 20. výročí otevření muzea v Sovových mlýnech na Kampě, o které se sběratelka umění Mládková zasloužila. První laureátkou ceny se v roce 2023 stala Eva Koťátková, loni ocenění získala Ladislava Gažiová. Odborná porota složená z nezávislých odborníků a zástupců Musea Kampa ocenila soustředěnost a naléhavost sochařské tvorby Šubrtové i její nasazení v uchovávání a rozvíjení kulturního dědictví Kladna.Sdílet video na FB