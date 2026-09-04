Lavi pod tlakem Pardubic. Místní fanoušci nadchli filmaře i samotného Štáfka
4. 9. 2026 12:34 Domácí
Stadion Arnošta Košťála v Pardubicích při natáčení filmu Vyšehrad TŘY hučel, jako kdyby se tam zrovna konal nejdůležitější zápas. Tisíce lidí vytvořilo ve středu odpoledne atmosféru, která je pro Pardubice možná typická, ale filmaře překvapila. Jakub Štáfek alias Lavi si na vlastní kůži vyzkoušel, že hrát na místním stadionu pod tlakem pardubických fanoušků není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát.
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